وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

القدس المحتلة / سما /

زعم عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وادعى فريج في حديث لإذاعة كان العبرية، “إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب”.

وبشأن الاستيطان، قال فريج وهو وزير عن حزب ميرتس اليساري، “إن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ خطوات تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين في المستقبل”.

وأضاف “سياسة الحكومة الحالية ليست ضم أجزاء من الضفة الغربية بل خلق علاقة ثقة تسمح بتحسين الوضع”.

ويتواجد فريج في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو حيث سيمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية.

ووفقًا للإذاعة، فإن فريج سيلتقي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة.

وسيطرح فريج خلال المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يؤكد أنه لا يوجد تجديد للعملية السياسية وأن ما اتخذ من خطوات على المستوى المدني والاقتصادي هدفها مساعدة السلطة وإخراجها من الأزمة الاقتصادية.

"القدس