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تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر



وكالات/سما/

أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل.

وتنافس 40 منتخبا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قسمت على 10 مجموعات، وتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات 4 منتخبات عربية، هي: المغرب ومصر والجزائر وتونس.


والمنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت إلى الدور الحاسم، هي:

- عن المجموعة الأولى: الجزائر

- عن المجموعة الثانية: تونس

- عن المجموعة الثالثة: نيجيريا

- عن المجموعة الرابعة: الكاميرون

- عن المجموعة الخامسة: مالي 

- عن المجموعة السادسة: مصر

- عن المجموعة السابعة: غانا

- عن المجموعة الثامنة: السنغال

- عن المجموعة التاسعة: المغرب

- عن المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو.

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