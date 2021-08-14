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إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة



القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، عن حدث وصفته بـ"المقلق" وقع  في بحر غزة في فترة ما بعد ظهر أمس الاثنين

وقالت القناة 12 الاسرائيلية في التفاصيل، إن قارباً من غزة تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وعلى الفور هرعت قوات البحرية لمتابعة القارب.

وأشارت القناة الى أن بعد محاولة القارب الهروب من القوات البحرية، اصطدم بزورق "الدبور" وألحق أضرارا به.

وأوضحت، أنه حسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم منع القوات من إطلاق النار على القارب، فيما أخبرها مسؤول مطلع حسب تقديره، بأن قارب الصيد لم يصطدم عمداً بالزورق.

وتابعت: "لكن وفقًا لقوات سلاح البحرية لا شك في أن الحادث وقع عن قصد، علاوة على ذلك فإن تعليمات عدم فتح النار نحو القارب محيرة للغاية".
 

#اسرائيل #بحر غزة #قطاع غزة #البحرية الاسرائيلية #زورق الدبور

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