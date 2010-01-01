“كهرباء الشمال” و”مدى العرب” توقعان اتفاقية بناء وتمديد شبكة الألياف الضوئية “الفايبر”

رام الله / سما /

وقعت شركتا “توزيع كهرباء الشمال” و”مدى العرب لخدمات الإنترنت”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمديد شبكة الألياف الضوئية “الفايبر” عبر البنية التحتية لشركة الكهرباء.

وجرى توقيع الاتفاقية في قاعة فندق “جولدن اولد ستي” في مدينة نابلس، بحضور المحافظ اللواء ابراهيم رمضان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، ورئيس مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال المهندس اياد خلف، واعضاء مجلس الادارة، والمدير العام للشركة المهندس اسعد سوالمة، ورئيس مجلس ادارة “مدى”، محمد العلمي ومجلس الإدارة.

وتنص الاتفاقية المبرمة، على إنتفاع شركة “مدى” من البنية التحتية المملوكة لشركة توزيع كهرباء الشمال وذلك لغايات تزويد المشتركين في منطقة إمتياز “كهرباء الشمال” بخدمة الانترنت عبر الالياف الضوئية.

وفي كلمته، بارك المحافظ رمضان توقيع الاتفاقية، مثمنا جهود الجميع على إتمام هذا الإنجاز والذي سيفتح أفاقاً جديدة في النمو والتطور ودفعة عجلة الاقتصاد، آملا أن تحقق هذه الاتفاقيه الغايات والأهداف لخدمة فلسطين.

بدوره، أكد الوزير سدر أن هذه التكنولوجيا الهامة من شأنها ان تساهم في تأسيس إقتصاد رقمي فلسطيني واعد، وتفتح المجال امام المبدعين من ابناء شعبنا للانخراط بمساحة اوسع في الاسواق العالمية، على صعيد تقديم منتجات وخدمات تكنولوجية وبرمجية منافسة، بالاضافة الى مساهمتها المباشرة في التحول الرقمي، وما يندرج تحت ذلك من مفاهيم كالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والمدن الذكية وغير ذلك الكثير.

وثمن توقيع هذه الاتفاقية بين الشركتين، معربا عن أمله في ان تساهم بوصول خدمات الانترنت فائق السرعة الى كافة التجمعات السكانية، بما يسمح للمواطنين الاستفادة من الفرص المتاحة عبر الانترنت، وحتى تتسع دائرة المشاركة والتفاعل، نحو مزيد من التوظيف للتكنولوجيا في تسهيل حياة البشر.

وقال بأن الوزارة سوف تتابع سير العمل وفق الطريق الصحيح، وستستقبل ملاحظات المواطنين وتتعامل معها بايجابية ومرونة بما يحقق مصلحة المواطن والوطن وبما يضمن التوازن في إنجاح هذا المشروع.

واوضح ان منح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقات فنية لعدد من الشركات من بينها شركة “مدى العرب” لتمديد شبكات الالياف الضوئية للمنازل والمؤسسات، يأتي من منطلق توفير خدمات انترنت بجودة مرتفعة، بالاضافة الى توسيع دائرة المنافسة في السوق يستفيد منها المواطن، كما ان لهذه الخطوة ابعادا اقتصادية اخرى، حيث ستتوفر فرص عمل لقطاع المقاولات بما يشمله من عمال وفنيين ومهندسين، ويمكن لهؤلاء جميعاً تشغيل قطاعات اخرى.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مصطفى، أن توقيع الاتفاقية اليوم والذي يأتي استكمالاً لانطلاق أعمال البنية التحتية في توفير شبكات الألياف الضوئية الفايبر يشكل خطوةً مهمة إلى الأمام في توفير بنية تحتية عصرية حيث يشكل الإنترنت فائق السرعة ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن توفير شبكة الألياف الضوئية للمنشآت والمنازل سيساهم في تدعيم المنشآت الريادية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي فتح الباب أمام المستخدمين وانضمامهم إلى العالم الرقمي الذي يجمع حوله ملايين الرياديين في العالم الحديث إضافةً إلى أخذ الاقتصاد الوطني خطوات إلى الأمام في عالم بات يعتمد على الرقمنة كركيزة أساسية في كافة مناحي الاقتصاد والخدمات والحلول لكافة القطاعات العاملة سواء كانت خاصةً أم حكومية.

وأعرب الدكتور مصطفى عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية اليوم ما بين مؤسستين يفخر الصندوق بالشراكة معها، وهما شركة مدى العرب التي تمثّل قصة نجاح متميزة لشركة ريادية تنضم إلى نادي الشركات الكبرى، وشركة كهرباء الشمال التي يحقق الصندوق معها الإنجاز تلو الآخر خاصةً في قطاع الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف: “تلتقي الشركتان اليوم في اتفاقية ستضع الأسس لتوفير شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) في منطقة امتياز شركة كهرباء الشمال التي تغطي محافظتي نابلس وجنين، أي شمولية الوطن في كافة محافظاته بهذه البنية التحتية العصرية”.

وتابع: “إن برنامج عمل صندوق الاستثمار يقوم على فلسفة الشراكة والتكامل مما يعظم من الاستثمار من ناحية ويعزز من القطاع الخاص العامل في القطاعات المختلفة، ورفع مستوى الخدمة المقدمّة للمواطنين والمستفيدين من الشركات والمؤسسات العاملة. “وهذه العوامل مجتمعة تحقق استراتيجية الاستثمار المؤثر التي يعتمدها الصندوق لتحقيق الأثر التنموي الإيجابي في مؤشرات التنمية الرئيسية لاقتصادنا الوطني جنباً إلى جنب مع تحقيق العائد على الاستثمار”.

من ناحيته، عبر المهندس إياد خلف عن سعادته الكبيرة لهذا الحدث الهام والمميز والنوعي والذي ستكون شركة توزيع كهرباء الشمال من أوائل الشركات السباقة والتي ستبدأ العمل رسمياً بهذا المجال. واشار الى أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع العام على البلديات الشريكة وعلى المشتركين معا عبر ادخال خدمات حديثة وثابتة وسرعات عالية للإنترنت.

وأضاف رئيس مجلس الادارة أن الشركة منفتحة على أية أفكار تساهم في تطوير قطاع الاستثمار لدى الشركة والتي يعود فائدتها على البلديات الشريكة وبالتالي لصالح المواطنين. وقال خلف ان مجلس الادارة يهدف الى تطوير الشركة وزيادة اربحاها والتسهيل على المشتركين والحصول على ثقتهم، اضافة الى توسيع آفاق التعاون الخارجي مع الشركات المستثمرة بهدف حصد أكبر عدد ممكن من الفرص لتثبيت دعائم للشركة في مختلف المجالات.

بدوره، قال المهندس أسعد سوالمة بان توقيع الاتفاقية يمثل تطورا الى الامام في تطوير وتقديم الخدمات الافضل، ونقلة نوعية في عالم الاتصال والانترنت لمواكبة التطور الكبير في هذا المجال. وأشار سوالمة ان “كهرباء الشمال” تبحث عن تنويع مصادر الدخل للشركة لتحقيق الخدمة المميزة للمشتركين.

وأضاف سوالمة: “إجتهدنا خلال الفترة الماضية وكذلك الحالية لدفع الشركة إلى مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج لمواكبة هذه التطورات وتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والعمراني من الطاقة الكهربائية والتوسع في الطاقة الشمسية، واليوم نضيف حلقة من الحلقات المهمة في هذا المجال وهي خدمة الانترنت.

واوضح سوالمة ان مشتركي الشركة سيستفيدون من خدمة الانترنت عبر خط الكهرباء الرئيسي بجودة عالية، حيث ستقوم الشركة بتمديد حوالي 500 كيلو متر من الخطوط الضوئية في نابلس، لافتا ان الالياف الضوئية “الفايبر” تستطيع توفير خدمة الانترنت بسرعة عالية جدا تصل الى (100 ميجا بايت).

بدوره، اكد محمد العلمي، أن الإنتقال إلى نظام الألياف الضوئية “الفايبر” يُشكّل نقلة نوعية في عالم الاتصالات والإنترنت، ويساهم في كثير من المجالات كتشجيع الشركات الناشئة وتطوير قطاع صناعة التطبيقات، وخلق فرص العمل وغيرها. كما أوضح بأن ذلك سيساعد جميع فئات المجتمع لا سيّما الطلبة والمعلمين والموظفين الذين يعملون من بيوتهم خاصة في ظل الظروف الحالية، بما توفّره من ثبات وسرعات مرتفعة وأسعار في متناول المواطن.

وأثنى العلمي على دور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وعلى راسها الوزير سدر، الذي أظهر دعماً دائماً ورؤيةً واضحةً لتسجيل نقلة نوعية في قطاع الإتصالات والإنترنت في فلسطين.

وأوضح العلمي بأن خطط الشركة تهدف لبناء شبكة ألياف ضوئية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيّات لتزويد المشتركين بأفضل الخدمات. واشار الى ان “مدى” قامت بتوقيع اتفاقية التعاون وبناء الشراكة مع شركة توزيع كهرباء الشمال بهدف الإستفادة من بُنيتها التحتية لتمديد وبناء شبكة الألياف الضوئية في مناطق امتيازها ضمن محافظتي نابلس وجنين، شاكراً شركة توزيع كهرباء الشمال على موقفها الإيجابي المتوافق مع خططها الاستراتيجية الهادفة لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين ضمن مناطق امتيازها التي طالما بذلت فيها جهوداً كبيرة لاستمرار تطوير الخدمات.

يُذكر أن شركة “مدى” تأسست عام 2010، ودخلت في عام 2019 في شراكة إستراتيجية مع “صندوق الاستثمار الفلسطيني” بهدف تطوير خططها وتوسيع أعمالها بما يضمن الارتقاء بخدماتها والاستمرار برفع مستوى قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين.

وتمتلك “مدى” شبكة إتصالات متطورة يصل انتشارها ليغطي جميع محافظات الوطن، إضافةً إلى خطوط الربط البينيّ مع معظم شبكات الإتصالات في العالم وتواجدها في نقاط الربط العالمية في “لندن” و”فرانكفورت”، ووسّعت “مدى” انتشار شبكتها لترتبط مباشرة مع الأردن من خلال خطوط الفايبر.