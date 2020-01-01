قناة عبرية: حادثة غير عادية وقعت في جنين وتسبب في غضب الرئيس عباس وأذهلت الأمن الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية ان حادثة غير عادية وقعت في نهاية الأسبوع الماضي في جنين، وتسبب في غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأذهلت جهاز الأمن الإسرائيلي وفق ادعائها .

واوضحت القناة ان مسلحين ملثمين من القسام دون خوف من السلطة الفلسطينية، وحشود من عناصر حماس ملأت الشوارع في تشييع الوزير السابق الذي توفي بسبب الكورونا وصفي قبها.

وأضافت القناة: "هذا ليس قطاع غزة، بل مدينة جنين (وليس مخيم اللاجئين)، وليس بعيدًا عن المقاطعة، وعن العفولة".

وزعمت القناة العبرية ان مدينة جنين تظهر كمشكلة لأبو مازن من حيث فرض السلطة فيها، وفي أعقاب الحدث الاستثنائي قرر أبو مازن عزل قادة الأجهزة الأمنية في جنين، وشمل القرار عزل مدير جهازي المخابرات والأمن الوقائي، ومدير الاستخبارات، ولم تشمل الإقالات قائد الشرطة والمحافظ وفق القناة .