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شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة



طوباس /سما/

استشهد الشاب صدام حسين بني عودة، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وبحسب شهود عيان، فإن وحدات خاصة معززة بقوات من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان، ما أدى لإصابة بني عودة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.


وأشارت مصادر محلية  إلى أن الشهيد بني عودة من سكان بلدة طمون.

وأفادت  وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيد طوباس "صدام حسين بني عودة" 26 عاماً أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات ومناطق مختلفة من جنين ونابلس وطوباس وغيرها، وشنت حملة اعتقالات بعد أن داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وعرف من المعتقلين، المحرر خالد عمرو ، والمحرر مجاهد عز الدين عمارنة و عبد الله حرز الله وهم من بلدة يعبد في جنين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، مجدي حسين عامر، وعماد سليمان عماوي و فرحان نسيم إسماعيل وحميد حنايشة، من قرية بيت دجن قضاء نابلس، و لؤي صباح من مدينة نابلس، و أيسر المسلماني و حمزة أبو مطاوع من طوباس.

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