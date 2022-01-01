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إيطاليا تفشل في التأهل المباشر إلى مونديال قطر.. وسويسرا تخطف تذكرة المجموعة الثالثة (فيديو)

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تفشل في التأهل المباشر إلى مونديال قطر.. وسويسرا تخطف تذكرة المجموعة الثالثة (فيديو)



وكالات/سما/

فشلت إيطاليا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" بعد تعادلها السلبي مع إيرلندا الشمالية ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات في التصفيات الأوروبية.

وتنازلت إيطاليا عن صدارة المجموعة الثالثة لمصلحة سويسرا التي أنجزت مهمتها على أكمل وجه بفوزها على بلغاريا برباعية نظيفة لتخطف الصدارة برصيد 18 نقطة وتتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

في المقابل، اكتفت إيطاليا بمركز الوصافة برصيد 16 نقطة وستلعب في الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.

الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- سويسرا 18 نقطة.

2- إيطاليا 16 نقطة.

3- إيرلندا الشمالية 9 نقاط.

4- بلغاريا 8 نقاط.

5- ليتوانيا 3 نقاط.

وتناوب على تسجيل رباعية سويسرا في شباك بلغاريا كل من نوا أوكافور وروبين فارغاس وسيدريك إيتين وريمو فريلير في الدقائق 48 و57 و72 و90+1 على الترتيب.


ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل "القارة العجوز" في مونديال قطر.

#ايطاليا #ايرلندا الشمالية #سويسرا #بلغاريا #مونديال قطر

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