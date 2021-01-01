مجموعة الاخوة المقدسيين تكرم الاب مناويل مسلم لمواقفه تجاه القدس وفلسطين

القدس المحتلة / سما /

تحت رعاية وتوجيه الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس كرمت مجموعة الإخوة المقدسيين الاب مناويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس لمواقفه الثابتة والراسخة والشامخة تجاه القدس ومقدساتها وفلسطين.

وجرى حفل التكريم في منزل مسلم بقرية بيرزيت حيث كان في استقبال المجموعة التي ضمت باقة من الاكاديميين الفلسطينيين والمقدسيين وجهاء وشخصيات القرية ورجال دين مسيحي.

ونقل المستشار المحامي عزام الهشلمون تحيات الدكتور أبو كشك وأعضاء المجموعة الى الاب مسلم على مواقفه الوطنية الراسخة فيما قدم الدكتور خالد غيث المنسق العام للمجموعة الحضور.

والقيت خلال الحفل العديد من الكلمات التي اثنت على دور الاب مسلم في الدفاع عن القدس وفلسطين وتصديه لسياسات الاحتلال.

واختتم الحفل بكلمة القاها الاب مسلم أعرب فيها عن شكره على هذه اللفتة ولخص حال الوطن ووضع القدس في ظل هجمة الاحتلال عليها وقد تخلل الحفل مراسم توقيع كتابه التاريخي ( نفنى ولا تهون).

يذكر ان وفد المجموعة ضم كل من الدكتور خالد غيث ، والمستشار الهشلمون، البرفيسور عدنان عياش، والبرفيسور معتز علي القطب شاعر القدس، والبرفيسور موسى أبو طير، والدكتور جهاد الكسواني، والمهندس نعيم غيث، والمهندس نايف الكسواني، والدكتور عبد الملك الريماوي، والدكتور عبد زيدان، والأستاذ موسى رصاص، والأستاذ ماجد الحسيني، والدكتور المحامي أحمد عويسات، والأستاذ وائل القدومي، والأستاذ عزيز العصا، ، والدكتور الشاعر بسام الحاج، والدكتور أحمد الخواجا، والدكتور جمال الخواجا، والدكتور عبد الملك الريماوي، والدكتور فادي ربايعة والاعلامي زكي أبو الحلاوة.

فيما كان في استقبال المجموعة إضافة للاب مسلم كل من المطران وليم الشوملي، المطران بولص ماركتسو، الدكتور الاب لويس ،حزبون الدكتور الاب عزيز حلاوة والسادة: عودة مسلم، منصور داهود، حسيب كيلة ومحمد ذياب وتيسير فرسخ وعصام ربيع وخميس الزيتاوي ويعقوب زيادة ومقبل زيادة وابراهيم الفرح وعيسى العرمان وبطرس عابد ود. فهد ابو الحاج وعبدالله اللدادوة ووليد عودة وجميل ابو الكباش.