تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

غزة/سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 11

يشار إلى أن هذه ستكون المرة الثالثة التي يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.

وبدء في 13 سبتمبر/أيلول الماضي صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة من خلال الأمم المتحدة، وعبر الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر، حيث تلقى المواطنون رسائل تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم.

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