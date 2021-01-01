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مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد

الأحد 14 نوفمبر 2021 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد



غزة/ سما /

ذكرت شرطة مرور غزة، صباح يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، أن حركة المرور في شوارع قطاع غزة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

كما أشارت إلى تحويل شارع عز الدين القسام من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلًا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.

وأفادت بأن شارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي"، مغلق بشكل كامل، من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج الشوا وحصري، لوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

وذكرت أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري شمالًا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكن التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، واستقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

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