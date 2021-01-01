  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

السبت 13 نوفمبر 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية



كشف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، عن عيوب خطيرة داخل الجيش الإسرائيلي، يمكن أن تظهر خلال أي حروب مستقبلية تكون فيها بلاده طرفا.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أنه من بين العيوب الواضحة بين قواته النقص الحاد في القوى العاملة، خاصة بين الجنود، وكذلك أصحاب الخبرات العملياتية، فضلا عن صيانة المعدات والأجهزة العسكرية.

وأكد الجنرال أن مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الإسرائيلية تتعرض، دوما، لحالات السرقة، سواء معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرية، كما أن بعض المخازن يتم فيها عمليات التخزين بشكل خاطئ، مع وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة.

وشدد الجنرال إسحاق بريك على أنه مع وجود مثل هذه العيوب أو النواقص في الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يمكنه دخول حرب متعددة الجبهات، موضحا أن هناك أعداء خارج الأرض، مثل سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ومعهم حركة حماس في قطاع غزة، وهناك أعداء في الداخل ممثلة في أعمال الشغب العربية داخل مدن الضفة الغربية.

وأفاد بأنه رغم وجوده في حالة الاحتياط العسكرية لبلاده، لكنه يتواصل مع نظرائه من الجنرالات الحاليين في الجيش الإسرائيلي، ويعلم منهم ويطلع على مجريات الأمور داخل قواته العسكرية، هو ما يحذر من خلاله بأن تلك النواقص والعيوب لا يمكن معها الدخول في حرب حقيقة، خاصة وأن بلاده يمكنها الدخول في حرب متعددة الجبهات، في أي وقت.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #القوات البرية الاسرائيلية #إسحاق بريك #القواعد العسكرية الإسرائيلية #حركة حماس #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية #حزب الله #لبنان #ايران #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

بعد ترفيعه لرتبة نقيب.. فيديو استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والملك بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

لم الشمل

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الاتصالات الفلسطينية