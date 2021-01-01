الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب عن دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر خلال الأيام المقبلة، وأن الموافقات على الطلبات المتبقية ستصدر جميعها على دفعات قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف حرب في تصريحات للتلفزيون الرسمي بأن الدفعة الثالثة المقبلة من الموافقات على طلبات جمع الشمل قد تضم 2000 موافقة، علماً أن الأولى شملت 442 والثانية 1100 بمجموع تقريبي يبلغ 1500 موافقة تم الحصول عليها ستليها خلال أيام الدفعات الجديدة.

وأشار حرب إلى أن المعطيات المتوفرة من هيئة الشؤون المدنية تبشر بأنه ومع نهاية العام الجاري 2021 سيكون ملف طلبات جمع الشمل للمواطنين الموجودين في فلسطين مكتملاً لتبدأ بعدها الهيئة بمتابعة ملف جمع شمل العائلات الفلسطينية الموجودة في الخارج.

ودعا حرب كل من تصدر الموافقة على معاملته أن يسارع بالتوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية كلٌ في محافظته لتثبيت رقم هويته موضحاً أن "لم الشمل بالنسبة لنا هو عبارة عن تسجيل جديد تماماً كالمولود الجديد" ويحتاج إجراءات لتفعيل رقم الهوية وتمكين صاحبه من ممارسة حقه بالتنقل والسفر.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن جميع الذين صدرت لهم موافقات لم الشمل سيكون بوسعهم مع نهاية الأسبوع القادم استلام بطاقات هويتهم، مشيراً إلى أن 50% من المواطنين الذين حصلوا على الموافقات في الدفعات السابقة أصبحوا الآن يمتلكون بطاقات هوية.