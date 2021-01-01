الجالية الروسية في فلسطين تحيي العيد الوطني ‏” عيد الوحدة الشعبية “‏

اقام المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيت لحم والمجلس التنسيقي لجمعيات المواطنين الروس في فلسطين والجمعية الامبراطورية الارثوذوكسية الفلسطينية احتفالا حاشدا بمناسبة العيد الوطني الروسي ” عيد الوحدة الشعبية ” .
وجاء ذلك بحضور سفير جمهورية روسيا الاتحادية في فلسطين غوتشا بواتشيدزة وطاقم السفارة والمواطنين الروس المقيمين في فلسطين وعائلاتهم والعديد من المواطنين الفلسطينيين
عشرات الاطفال شاركوا في مسابقات الشطرنج والرسم والعاب الفرح والمرح وطاولة التنس وقد تم تتويج المشاركين بالميداليات وتقديم الهدايا للفائزين . مسرح المركز اكتظ بالجمهور الذي تفاعل بحماس مع الفقرات الفنية المتنوعة من اغان روسية وعزف ورقص واشعار وفقرات من الدبكة الفلسطينية لاطفال وشباب حضروا مع عائلاتهم من مختلف المدن والقرى الفلسطينية وفرق محلية من مركز غراس الثقافي وفرقة بلدي للفنون الشعبية ومدرسة الصداقة الفلسطينية الروسية في بيت لحم والمدرسة الارثوذوكسية في العيزرية . البازار الخيري الذي ملأ ساحة المركز الداخلية تميز بما ضم من مأكولات شعبية روسية وفلسطينية اعدتها المواطنات الروسيات بالاضافة الى التحف الفنية والمنتوجات البيتية المتنوعة .
في كلمته هنأ السفير بواتشيدزة الحاضرين بالعيد الوطني واكد على ضرورة التعاضد بين ابناء الجالية وشكرهم على جهودهم في احياء المهرجان وتمنى السلامة للجميع ومراعات شروط السلامة في ظل جائحة الكورونا التي ما زالت منتشرة بكثرة في مختلف بقاع الارض .
القائم باعمال المدير العام للمركز الروسي فاسيلي فرولوف وبعد تهنئته للحاضرين بالعيد الوطني اكد على عمق العلاقة بين ابناء الشعب الروسي في مختلف اماكن تواجدهم والدور الذي يلعبه المركز لما فيه مصلحة الجالية الروسية والمجتمع الفلسطيني . منسقة جمعيات المواطنين الروس في فلسطين غالينا برغوث استعرضت في كلمتها نشاطات المجلس التنسيقي الاخيرة وخاصة مسابقة الشطرنج الدولية الاولى للمواطنين الروس المغتربين والذي اقامته مع اللجنة التنسيقية في لبنان بدعم من المراكز الثقافية الروسية في كل من فلسطين ولبنان وشارك فيها اربعة عشر بلدا حول العالم وما حققه الفريق الفلسطيني من نتائج رائعة . كما شكرت السفير الروسي ومدير المركز الثقافي في فلسطين على الدعم الكبير والتعاون المثمر. كما اكدت على ان الهدف الاساسي للمهرجان وهو توحيد جهود جميع المشاركين قد تحقق .