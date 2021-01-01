الجالية الروسية في فلسطين تحيي العيد الوطني ‏” عيد الوحدة الشعبية “‏

رام الله / سما /

اقام المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيت لحم ‏والمجلس التنسيقي لجمعيات المواطنين الروس في فلسطين والجمعية الامبراطورية ‏الارثوذوكسية الفلسطينية احتفالا حاشدا بمناسبة العيد الوطني الروسي ” عيد الوحدة ‏الشعبية ” .

وجاء ذلك بحضور سفير جمهورية روسيا الاتحادية في فلسطين ‏غوتشا بواتشيدزة وطاقم السفارة والمواطنين الروس المقيمين في فلسطين وعائلاتهم ‏والعديد من المواطنين الفلسطينيين

عشرات الاطفال شاركوا في مسابقات الشطرنج والرسم والعاب الفرح والمرح ‏وطاولة التنس وقد تم تتويج المشاركين بالميداليات وتقديم الهدايا للفائزين . مسرح المركز ‏اكتظ بالجمهور الذي تفاعل بحماس مع الفقرات الفنية المتنوعة من اغان روسية وعزف ‏ورقص واشعار وفقرات من الدبكة الفلسطينية لاطفال وشباب حضروا مع عائلاتهم من ‏مختلف المدن والقرى الفلسطينية وفرق محلية من مركز غراس الثقافي وفرقة بلدي للفنون ‏الشعبية ومدرسة الصداقة الفلسطينية الروسية في بيت لحم والمدرسة الارثوذوكسية في ‏العيزرية . البازار الخيري الذي ملأ ساحة المركز الداخلية تميز بما ضم من مأكولات شعبية ‏روسية وفلسطينية اعدتها المواطنات الروسيات بالاضافة الى التحف الفنية والمنتوجات ‏البيتية المتنوعة .‏

في كلمته هنأ السفير بواتشيدزة الحاضرين بالعيد الوطني واكد على ضرورة التعاضد بين ‏ابناء الجالية وشكرهم على جهودهم في احياء المهرجان وتمنى السلامة للجميع ومراعات ‏شروط السلامة في ظل جائحة الكورونا التي ما زالت منتشرة بكثرة في مختلف بقاع الارض . ‏

القائم باعمال المدير العام للمركز الروسي فاسيلي فرولوف وبعد تهنئته للحاضرين بالعيد ‏الوطني اكد على عمق العلاقة بين ابناء الشعب الروسي في مختلف اماكن تواجدهم والدور ‏الذي يلعبه المركز لما فيه مصلحة الجالية الروسية والمجتمع الفلسطيني . منسقة جمعيات ‏المواطنين الروس في فلسطين غالينا برغوث استعرضت في كلمتها نشاطات المجلس ‏التنسيقي الاخيرة وخاصة مسابقة الشطرنج الدولية الاولى للمواطنين الروس المغتربين ‏والذي اقامته مع اللجنة التنسيقية في لبنان بدعم من المراكز الثقافية الروسية في كل من ‏فلسطين ولبنان وشارك فيها اربعة عشر بلدا حول العالم وما حققه الفريق الفلسطيني من ‏نتائج رائعة . كما شكرت السفير الروسي ومدير المركز الثقافي في فلسطين على الدعم الكبير ‏والتعاون المثمر. كما اكدت على ان الهدف الاساسي للمهرجان وهو توحيد جهود جميع ‏المشاركين قد تحقق .‏