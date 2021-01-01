الكاتشب منها.. أبعد هذه الأطعمة عن مطبخك

وكالات / سما /

كثير منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما، فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا، والتي تبدأ بالتخلص من هذه الأطعمة.

ولتحسين صحتك يجب أن تختفي هذه الأطعمة من مطبخك، وفقا لتقرير في دويتشه فيله

1- الكاتشب

وجد الكاتشب طريقه إلى البرّاد خاصة لدى العائلات التي لديها أطفال، فهذه المادة أصبحت ضرورية عند تناول البطاطس المقلية. غير أن الكاتشب يحتوي على كمية كبيرة من السكر قد تصل إلى 50%، مما يعادل قطعتين من السكر في كل ملعقة كبيرة منه.

وللتذكير فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من تجاوز كمية 50 غراما من السكر في اليوم، والمعدل المعقول لا يفوق 20 غراماً يوميا. فبالتالي سوف نتعدى الكمية المعقولة عند تناول الكاتشب الصناعي، عطفا على ذلك هناك مواد حافظة كثيرة في هذه المادة المصنوعة.

والحل يكمن في التخلي عن تناوله، وإذا كان لا بد من ذلك، ينصح بإعداد الكاتشب في المنزل شريطة التخلي عن السكر أو الاكتفاء بقطعة واحدة أو قطعتين في اللتر الواحد.

2- الأرز الأبيض

يمكن وبسهولة استبدال الأرز الأبيض باللبني، فالأرز الأبيض هو مشبع لكنه غير مغذي ولا يحتوي على ما يكفي من الألياف والفيتامينات. السبب في ذلك يكمن في طريقة تحضيره التي يُعتمد فيها على إزالة قشرته ومعها تفقد حبّة الأرز النشا المقاوم المغذي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء.

كل هذه العوامل ترجح كفة الأرز البني على حساب الأبيض.

3- السلطات الجاهزة

لم يعد في حياتنا العصرية متسع زمني كاف لتحضير الطعام، ولهذا باتت الأكلات الجاهزة ملاذا للكثيرين. ومنّا من يعتقد أنه إذا اشترى سلطة جاهزة فقد سلم من أضرار السندويتشات السريعة، لكن الحقيقة تقول شيئا آخر، فحتى كيسا السلطة المعدة للتحضير يكون مليئا بفطريات لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، لكنها تؤثر فورا على المعدة.

كما أن السلطات الجاهزة تكون عادة غنية بالسكر، إضافة إلى كميات مبالغ فيها من الدهون والمواد الحافظة.