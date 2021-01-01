  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض تسلم تقريرها للرئيس عباس

الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض تسلم تقريرها للرئيس عباس



رام الله /سما/

استقبل الرئيس دولة محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقدمت اللجنة تقريرًا عن أعمالها في إزالة أنقاض الدمار وإعادة الإعمار، ما أتاح عودة مئات العائلات التي هجّرت إلى منازلها، مما خفف من معاناتهم.

وأكدت اللجنة ان المرحلة الثانية من العمل في إزالة الأنقاض، والتي انطلقت في السادس من تشرين أول الماضي، مستمرة، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا خاصةً بعد المساعدات التي قدمتها السلطات السورية المختلفة بإعادة المياه إلى المخيم والبدء بالعمل في إصلاح البنية التحتية سواء في الشوارع أو الكهرباء.

كما عبرت اللجنة عن تقدير أبناء شعبنا في سوريا على توفير الاحتياجات المالية لأعمال إزالة الأنقاض والإعمار من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الرئيس أن رعايته لأبناء شعبنا في سوريا ستستمر حتى يتم توفير كل الاحتياجات اللازمة، وضرورة توفير الرعاية الصحية لأبناء المخيمات الفلسطينية، خاصة ما يتعلق منها في مواجهة جائحة “كورونا”، وما تحتاجه المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا.

وحضر الاجتماع عضوا التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد وزياد أبو عمرو، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس #مخيم اليرموك

الأكثر قراءة اليوم

غزة : وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

أسعار صرف العملات

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

الأخبار الرئيسية

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام

الرئيس

صحيفة تكشف: بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية

المالية ترد على "أنباء" تحويل قرض إسرائيلي للسلطة: اقتطاعات الاحتلال تتجاوز 100 مليون شاقل شهريًا

الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا

مسيرة

إيكونوميست: المسيّرات سلاح إيران المفضل.. وإسرائيل التي عملت على تطويرها أصبحت تخشاها

الاتصالات الفلسطينية