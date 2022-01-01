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مرور غزة: إجراءات مشددة لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص

الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرور غزة: إجراءات مشددة لمتابعة التزام المركبات بإجراءات الفحص والترخيص



غزة /سما/

أعلن مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العميد تامر شحادة أن شرطة المرور ستشرع اعتباراً من صباح الأحد المقبل بتكثيف متابعة التزام السائقين بفحص الأمان والفحص الشتوي لجميع المركبات في قطاع غزة، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكشف العميد شحادة في تصريح صحفي، عن تزويد إدارة المرور والنجدة بـ 200 عنصر من الشرطة لتدعيم إجراءات ضبط الحالة المرورية، حيث سيتم توزيعهم على جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد أن شرطة المرور ستكثف الدوريات الثابتة والمتحركة على الطريق لمتابعة التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية؛ حفاظاً على أمن وسلامة أبناء شعبنا.

وأضاف: "نواصل جهودنا المكثفة لتحقيق السلامة المرورية، ضمن خطة متكاملة وبخطوات متدرجة لوقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث"

#شرطة المرور والنجدة #قطاع غزة

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