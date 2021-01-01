  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية ترد على "أنباء" تحويل قرض إسرائيلي للسلطة: اقتطاعات الاحتلال تتجاوز 100 مليون شاقل شهريًا

الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية ترد على "أنباء" تحويل قرض إسرائيلي للسلطة: اقتطاعات الاحتلال تتجاوز 100 مليون شاقل شهريًا



رام الله /سما/

قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "إسرائيل" تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شاقل، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شاقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأوضحت "المالية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، تعقيبًا على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش بيني غانتس، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شاقل، أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".

وأكدت أنها مستمرة بمطالبة "إسرائيل" بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.

وفي وقتٍ سابق، نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، حصول السلطة الفلسطينية على قرض مالي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام".

#وزارة المالية #السلطة الفلسطينية #اموال المقاصة #بيني غانتس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

غزة : وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

أسعار صرف العملات

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

الأخبار الرئيسية

الرئيس

صحيفة تكشف: بوادر حراك مصري "عالي المستوى" على خطّ المصالحة الفلسطينية

الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا

مسيرة

إيكونوميست: المسيّرات سلاح إيران المفضل.. وإسرائيل التي عملت على تطويرها أصبحت تخشاها

حماس

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

20211112101224

ضابط أسرائيلي كبير ينفي "أنباء" امتناع سائقي شاحنات عرب عن العمل أثناء العدوان

الاتصالات الفلسطينية