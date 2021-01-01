الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش أن قائد اركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا، أبو سليم ثأر مرات عديدة لشهداء الحركة الوطنية والإسلامية، لم يتأخر عن أداء دوره الرسالي والقيادي.

جاء حديث البطش في كلمة له خلال المهرجان التأبيني الكبير الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي مساء الجمعة، في ذكرى اغتيال أبو العطا، في مدينة غزة.

وأشار الى أن "العدو ارتكب خطأ استراتيجيًا كبيرًا عندما قرر اغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال مسؤول الدائرة العسكرية القائد أكرم العجوري".

وأوضح البطش أنه عندما اغتال العدو القائد في كتائب القسام الشهيد أحمد الجعبري، أشرف القائد بهاء أبو العطا على عملية الثأر له في دك مدينة تل أبيب بقرة العدو المقدسة.

وشدد البطش على أن حركته لن تسمح لأحد أن يأخذ منا سلاح المقاومة أو أن يغير وجهته أو أهدافه وسيبقى موجه نحو نحر العدو، لافتا الى أن الحروب التي يشنها الاحتلال لن تنجح في تغيير مسارنا ولن يتم احتواؤنا

وحذر القيادي في الجهاد الاسلامي، الاحتلال من شن أي هجوم على غزة أو افتعال أي أزمة ونؤكد أن صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا.