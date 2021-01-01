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هنية يعزّي عائلتي الفرا وأبو رجيلة

الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزّي عائلتي الفرا وأبو رجيلة



غزة / سما /

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التعزية لعائلة أبو رجيلة بوفاة ابنهم الشاب أنس، ولعائلة الفرا بوفاة ابنهم نصر الله، نتيجة حادث غرق القارب في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.

وعبر هنية خلال اتصالين هاتفيين الجمعة، عن تعازيه الحارة والمواساة للعائلتين الكريمتين، حيث هاتف كلًا من مختار عائلة الفرا أبو زيد، والسيد أحمد شقيق الغريق نصر الله، والدكتور محمد الفرا، كما هاتف والد الغريق أيمن أبو رجيلة.

وقال: إن "الشابين الغرقى شهيدان من شهداء الوطن، ومثال للفلسطيني الصامد الصابر"، معتبرًا أن الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيس في معاناة الفلسطينيين والمتسبب بالحصار".

واستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها عائلة أبو رجيلة (قديح)، وعائلة الفرا فرع الزيود تحديدًا من شهداء وجرحى وأسرى على طريق التحرير بإذن الله.

كما استذكر شهداء عائلة الفرا خلال مجزرة حرب عام ٢٠١٤م على غزة، واستشهاد الحاج عبد المالك وعشرة شهداء آخرين من خيرة أبناء العائلة، والشيخ سليمان الفرا أبو محمد، والشهيد القاضي بسام الفرا.

وشدّد هنية على وقوفه إلى جانب العائلتين وتضامنه معهما في مصابهما، وسعي الحركة الحثيث والمستمر للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتأمين حياة كريمة لهم ومستقبل أفضل للشباب، مشددًا في الوقت ذاته على أن حماس والشعب الفلسطيني يعيان تمامًا المخططات التي تستهدف غزة، وأن الحركة لن تسمح لأحد أن يستغل المعاناة ليضرب الفلسطينيين ببعضهم.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #حادثة غرق بحر ايجه #قطاع غزة

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