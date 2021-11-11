مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية خلال عودتها من الخليج (صور)

القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له رافقت اليوم الخميس قاذفتين أمريكيتين خلال عبورهما السماء فوق إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رافقت طائرات مقاتلة لجيش الدفاع من طراز F15 قاذفتين أمريكيتين من طراز B-1B وطائرة تزويد بالوقود أمريكية من طرازKC-10 عبرت سماء إسرائيل في طريقها من الخليج".

رافقت طائرات مقاتلة لجيش الدفاع من طراز F15 قاذفتيْن أمريكيتيْن من طراز B-1b وطائرة تزويد بالوقود أمريكية من طراز KC-10 عبرت سماء اسرائيل في طريقها من الخليج.يأتي هذا التحليق الجوي في اطار التعاون مع الجيش الأمريكي الذي يعتبر عاملًا مهمًا في الحفاظ على سماء إسرائيل والشرق الأوسط pic.twitter.com/6XjAoFLgfy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

وأضاف أدرعي: "يأتي هذا التحليق الجوي في إطار التعاون مع الجيش الأمريكي الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على سماء إسرائيل والشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بعد أن نفذت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B Lancer" ، يوم 30 أكتوبر، تحليقا استعراضيا في الشرق الأوسط رفقة مقاتلات من البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية، فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ومياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.