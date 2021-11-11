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مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية خلال عودتها من الخليج (صور)

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية خلال عودتها من الخليج (صور)



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له رافقت اليوم الخميس قاذفتين أمريكيتين خلال عبورهما السماء فوق إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رافقت طائرات مقاتلة لجيش الدفاع من طراز F15 قاذفتين أمريكيتين من طراز B-1B وطائرة تزويد بالوقود أمريكية من طرازKC-10  عبرت سماء إسرائيل في طريقها من الخليج".

وأضاف أدرعي: "يأتي هذا التحليق الجوي في إطار التعاون مع الجيش الأمريكي الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على سماء إسرائيل والشرق الأوسط".

ويأتي ذلك بعد أن نفذت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B Lancer" ، يوم 30 أكتوبر، تحليقا استعراضيا في الشرق الأوسط رفقة مقاتلات من البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية، فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ومياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

#الجيش الإسرائيلي #قاذفات أميركية #دول الخليج #اسرائيل #سلاح الجو الإسرائيلي #افيخاي ادرعي

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