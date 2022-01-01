  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الكولومبي "إسرائيل شريك وصديق واتفاقيات إبراهيم فرصة للتعاون في مجالات الابتكار"

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الكولومبي "إسرائيل شريك وصديق واتفاقيات إبراهيم فرصة للتعاون في مجالات الابتكار"



القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس الكولمبي، إيفان دوكي، في حديث خاص لـ i24NEWS "بالنسبة لنا، كانت إسرائيل شريكا وصديقا في مسائل الأمن والابتكار والعلوم والتكنولوجيا" مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة بين القدس وأبوظبي تتيح فرصة حقيقية للتعاون في مجالات الابتكار" وتابع"العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد علاقة شريك، لا، إنها علاقة أخ".

و تناول إيفان دوكي الحديث عن العلاقة الثنائية بن إسرائيل وكولومبيا والتي تعززها المبادرات ذات طابع "تعاوني"وقال إيفان دوكي: "إنني مقتنع بأن اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل هي معاهدة يمكن أن تكون نموذجا تماما وتلهم اتفاقا مماثلا بيننا ودولة الإمارات".

وردا على سؤال حول زيارته للإمارات العربية المتحدة التي سبقت وصوله إلى إسرائيل ، قال إيفان دوكي: "إنني مقتنع بأن اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل هي معاهدة يمكن أن تكون نموذجًا تمامًا وتلهم اتفاقًا مماثلًا بيننا ودولة الإمارات "  

وأشار الرئيس إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إسرائيل وكولومبيا كدليل على الشراكة بين الدولتين، وقال إن "الصفقة يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام لمعاهدة مماثلة بين كولومبيا والإمارات العربية المتحدة" وتابع"ليس لدينا منتجات نتنافس فيها، على العكس من ذلك، نحن نثني على بعضنا البعض"

وشدد دوكي على مصالح بوغوتا في معالجة تهديدات الأمن الداخلي، مضيفا أن الدولة استضافت قمة إقليمية لمكافحة الإرهاب العام المنصرم.

كما ناقش جهود كولومبيا في مواجهة الجماعات المسلحة داخل حدودها، وذكر بالتفصيل أن "السلطات ألقت القبض على عناصر حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية المشتبه بهم هناك" وتحدث دوكي أيضا عن علاقة كولومبيا بإيران، وقال إنه على الرغم من أن بوغوتا لديها علاقات دبلوماسية مع طهران، "لا يعني ذلك بالضرورة غياب الخلافات".

وأعربت "عن مواقف مثيرة للقلق" بسبب منع إيران لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية.

وكان الرئيس الكولومبي ايفان دوكي، قد افتتح، الثلاثاء المنصرم، في القدس مكتبا تجاريا لبلاده لتعزيز التعاون ، الاستثمارات والمبادرات المشتركة، وسيخلق فرص عمل للقطاع الخاص والعام في كولمبيا واسرائيل، المكتب الجديد سيرأسه مبعوث ديبلوماسي خاص بموضوع الابتكار. 

#اسرائيل #كولومبيا #إيفان دوكي #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقيات أبراهام

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

حماس

ميخائيل ميلشتاين: بمرور نصف سنة على “حرب غزة”.. حماس “تجدد اللعبة” وإسرائيل تفقد الاستراتيجية

إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

الملك

وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق: "الأردن هي الدولة الفلسطينية" (فيديو)

996325

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

الاتصالات الفلسطينية