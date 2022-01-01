الرئيس الكولومبي "إسرائيل شريك وصديق واتفاقيات إبراهيم فرصة للتعاون في مجالات الابتكار"

القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس الكولمبي، إيفان دوكي، في حديث خاص لـ i24NEWS "بالنسبة لنا، كانت إسرائيل شريكا وصديقا في مسائل الأمن والابتكار والعلوم والتكنولوجيا" مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الإبراهيمية الموقعة بين القدس وأبوظبي تتيح فرصة حقيقية للتعاون في مجالات الابتكار" وتابع"العلاقة مع إسرائيل ليست مجرد علاقة شريك، لا، إنها علاقة أخ".

و تناول إيفان دوكي الحديث عن العلاقة الثنائية بن إسرائيل وكولومبيا والتي تعززها المبادرات ذات طابع "تعاوني"وقال إيفان دوكي: "إنني مقتنع بأن اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل هي معاهدة يمكن أن تكون نموذجا تماما وتلهم اتفاقا مماثلا بيننا ودولة الإمارات".

وردا على سؤال حول زيارته للإمارات العربية المتحدة التي سبقت وصوله إلى إسرائيل ، قال إيفان دوكي: "إنني مقتنع بأن اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل هي معاهدة يمكن أن تكون نموذجًا تمامًا وتلهم اتفاقًا مماثلًا بيننا ودولة الإمارات "

وأشار الرئيس إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إسرائيل وكولومبيا كدليل على الشراكة بين الدولتين، وقال إن "الصفقة يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام لمعاهدة مماثلة بين كولومبيا والإمارات العربية المتحدة" وتابع"ليس لدينا منتجات نتنافس فيها، على العكس من ذلك، نحن نثني على بعضنا البعض"

وشدد دوكي على مصالح بوغوتا في معالجة تهديدات الأمن الداخلي، مضيفا أن الدولة استضافت قمة إقليمية لمكافحة الإرهاب العام المنصرم.

كما ناقش جهود كولومبيا في مواجهة الجماعات المسلحة داخل حدودها، وذكر بالتفصيل أن "السلطات ألقت القبض على عناصر حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية المشتبه بهم هناك" وتحدث دوكي أيضا عن علاقة كولومبيا بإيران، وقال إنه على الرغم من أن بوغوتا لديها علاقات دبلوماسية مع طهران، "لا يعني ذلك بالضرورة غياب الخلافات".

وأعربت "عن مواقف مثيرة للقلق" بسبب منع إيران لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية.

وكان الرئيس الكولومبي ايفان دوكي، قد افتتح، الثلاثاء المنصرم، في القدس مكتبا تجاريا لبلاده لتعزيز التعاون ، الاستثمارات والمبادرات المشتركة، وسيخلق فرص عمل للقطاع الخاص والعام في كولمبيا واسرائيل، المكتب الجديد سيرأسه مبعوث ديبلوماسي خاص بموضوع الابتكار.