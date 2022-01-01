إسرائيل والهند توقعان اتفاقية لتطوير تكنولوجيا دفاعية ثنائية

القدس المحتلة /سما/

أبرمت إسرائيل والهند اتفاقية لتطوير التكنولوجيا الثنائية للدفاع، وستعمل الشركات الناشئة والصناعية في كلا البلدين، بموجب الاتفاقية، على إخراج تقنيات ومنتجات "الجيل التالي"، في مجالات "الطائرات بدون طيار والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والضوئيات والاستشعار الحيوي وواجهة الدماغ والآلة والطاقة"، إضافة إلى"التخزين والأجهزة القابلة للارتداء ومعالجة اللغة الطبيعية ".

ووقع الاتفاقية رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعية الإسرائيلية (DDR&D) العميد الدكتور دانيال جولد، ورئيس منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO) جي ساتيش ريدي، الثلاثاء المنصرم، بعد أسابيع من إعلان البلدين عن خطتهما الشاملة للدفاع، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الهندية في بيان.

وأضاف البيان أنه "سيتم تمويل الاتفاقية بشكل مشترك من قبل (DDR&D) و (DRDO) ، وستكون التقنيات المطورة بموجب الاتفاقية متاحة لكلا البلدين للاستخدام المحلي".

ويشار إلى أن إسرائيل والهند وافقتا على تشكيل فريق عمل لبناء خطة شاملة مدتها 10 سنوات لتحديد مجالات جديدة للتعاون الدفاعي، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ووزير الدفاع الهندي أجاي كومار، إلى إسرائيل.

و تشكل الهند أكبر عميل أسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 43 في المئة من إجمالي المبلغ المتعامل به، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).