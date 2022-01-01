  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جلعاد أردان: إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة بنهاية 2022

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد أردان: إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة بنهاية 2022



القدس المحتلة /سما/

أعرب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، جلعاد أردان، الخميس، عن تقديره، بأن تعلن السلطات الأمريكية عن إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات دخول الولايات المتحدة، وذلك بحلول منتصف أو آواخر عام 2022.

وأوضح أردان خلال حديث إذاعي مع إذاعة الجيش الإسرائيلية جالي تساهال أنه"بمجرد أن فهم الأمريكيون المشكلة الكامنة برفض إصدار تأشيرات للجنود الإسرائيليين المسرحين على خلفية سوء فهم للثقافة الإسرائيلية، شرع المسؤولون بإعادة النظر في الموضوع وإيلائه المهنية المطلوبة"

ويأتي تقييم السفير أردان بعد زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت للولايات المتحدة في آب/أغسطس الماضي، والتي اتفق خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على العمل من أجل إدراج إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرات.

يشار الى أن السفير أردان كان قد عمل قبلاً على الدفع باتجاه دراسة واشنطن طلب إعفاء المواطنين الإسرائيليين من الحاجة الى إصدار تأشيرات تمهيدًا للسفر الى الولايات المتحدة، واجتمع مع وزير أمن الولايات المتحدة بغية البحث في هذه القضية.

#جلعاد اردان #اسرائيل #الولايات المتحدة #تأشيرات دخول

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

حماس

ميخائيل ميلشتاين: بمرور نصف سنة على “حرب غزة”.. حماس “تجدد اللعبة” وإسرائيل تفقد الاستراتيجية

إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

الملك

وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق: "الأردن هي الدولة الفلسطينية" (فيديو)

996325

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

الاتصالات الفلسطينية