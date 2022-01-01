جلعاد أردان: إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة بنهاية 2022

القدس المحتلة /سما/

أعرب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، جلعاد أردان، الخميس، عن تقديره، بأن تعلن السلطات الأمريكية عن إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات دخول الولايات المتحدة، وذلك بحلول منتصف أو آواخر عام 2022.

وأوضح أردان خلال حديث إذاعي مع إذاعة الجيش الإسرائيلية جالي تساهال أنه"بمجرد أن فهم الأمريكيون المشكلة الكامنة برفض إصدار تأشيرات للجنود الإسرائيليين المسرحين على خلفية سوء فهم للثقافة الإسرائيلية، شرع المسؤولون بإعادة النظر في الموضوع وإيلائه المهنية المطلوبة"

ويأتي تقييم السفير أردان بعد زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت للولايات المتحدة في آب/أغسطس الماضي، والتي اتفق خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على العمل من أجل إدراج إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرات.

يشار الى أن السفير أردان كان قد عمل قبلاً على الدفع باتجاه دراسة واشنطن طلب إعفاء المواطنين الإسرائيليين من الحاجة الى إصدار تأشيرات تمهيدًا للسفر الى الولايات المتحدة، واجتمع مع وزير أمن الولايات المتحدة بغية البحث في هذه القضية.