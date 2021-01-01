إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية ، اليوم، النقاب عن كواليس عملية إسقاط طائرة استطلاع تابعة لحركة حماس في بحر قطاع غزة قبل أيام.

وأفادت إذاعة "ريشت بيت" العبرية بأن الطائرة تجاوزت أجواء القطاع صوب البحر، ووصلت إلى ارتفاعات شاهقة.

وذكرت أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي "عميكام نوركين" أعطى قرار إسقاط الطائرة، رغم كونها صغيرة جدًا، مبينة أن الإسقاط تم عبر صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية.

وأشارت الإذاعة إلى أنه "لا يزال سبب الاسقاط الحقيقي سريًا".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "الطائرة أسقطت لأسباب عملياتية".

وبشأن الخطر الكامن خلف هكذا طائرات، أكدت "ريشت بيت" أن حماس استخدمت طائرات مشابهة بالحرب الأخيرة.

وذكرت أنه جرى إسقاط بعضها، وأن خطورتها تكمن بزاوية هجومها التي قد توجه ضد نقطة ضعف للجيش بالمنطقة.