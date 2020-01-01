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المغرب تطلق خطا مباشرا مع "إسرائيل" بداية الشهر المقبل

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب تطلق خطا مباشرا مع "إسرائيل" بداية الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إطلاق خط مباشر مع "إسرائيل"، يربط بين الدار البيضاء وتل أبيب، ابتداء من 12 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقالت الشركة المغربية إن الخط الجوي الجديد سينظم خمس رحلات في الأسبوع، تستغرق وقتا زمنيا يقدر بحوالي 5 ساعات ونصف في الرحلة الواحدة.

وأضاف البيان، أن رحلات الذهاب من الدار البيضاء إلى تل أبيب، ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد، فيما ستنظم الرحلات القادمة من تل أبيب كل إثنين وأربعاء وجمعة.

وبين أن الشركة المغربية ستوفر لزبائنها تذاكر من الدرجة الاقتصادية ابتداء من 3400 درهم (350 دولار) ذهابا وإيابا.

وكانت الخطوط الملكية وقعت مع شركة العال الإسرائيلية في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بروتوكول تعاون، وأعلنتا عزمهما توفير خدمات النقل الجوي بين البلدين عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ومطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وفي أغسطس/آب الماضي، افتتحت "إسرائيل"، مكتبا تمثيليا لها في الرباط.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات، جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل"، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع "إسرائيل"، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

#المغرب #اسرائيل #التطبيع #الخطوط المغربية

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