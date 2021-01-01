إسرائيل ستعمل على تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

القدس المحتلة /سما/

تسعى إسرائيل إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء: "اتفقت وزيرة الداخلية أياليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا، على العمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد".

وكانت إسرائيل قد جلبت في الأشهر الماضية مئات المهاجرين من أديس أبابا، بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي على جلب ألفي فرد من الجالية اليهودية في إثيوبيا إلى إسرائيل.

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل، حوالي 140 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في البلاد، وفق بيانات رسمية.

ودخلت الحرب في إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان متمردي جبهة تيغراي، الأسبوع الماضي، سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، والتحامهم مع متمردي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.