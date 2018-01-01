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وفاة قاتل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني

الأحد 07 نوفمبر 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة قاتل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني



القدس المحتلة /سما/

توفي أحد أفراد عصابات البلماخ الصهيونية موشيه كاتزينلسون في عطلة نهاية هذا الأسبوع عن عمر يناهز 91 عامًا؛ والذي يدَّعي أنه هو من قتل القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني في معركة القسطل عام 1948 حسبما نشرت القناة 12 العبرية.

وقد اشترك كاتزنلسون في صفوف الكتيبة الرابعة ” المقتحمون” التابعة لعصابات البلماخ- في معارك القسطل .

وكان قد خدم قبل تجنيده في عصابات البلماخ على متن سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط مما ساعده على تصوير يخت أدولف هتلر الخاص والذي اغرقته عصابات البلماخ في وقت لاحق.

واعترف كاتزنلسون عام 2018 في مقابلة صحفية بقتله لعبد القادر الحسيني واثنان اخرين خلال معركة القسطل وهذا ما أكده أكثر من مؤرخ وكاتب سيرة لعصابات البلماخ بأن كاتزنلسون لقب بقاتل الحسيني.

يشار إلى أن كاتزنلسون تجند في البلماخ عام 1946 ، وأصيب أيضًا في المعركة حول دير سان في حي القطمون في القدس ، وشارك أيضًا في” العدوان الثلاثي على مصر” ، وحرب 1967″، وحرب 1973″.

#عصابات البلماخ الصهيونية #موشيه كاتزينلسون #عبد القادر الحسيني #معركة القسطل

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