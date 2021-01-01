فيديو.. برشلونة يتعثر مجدداً بريمونتادا مجنونة من سيلتا فيجو

وكالات / سما /

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (3-3)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “بالاديوس”، ضمن إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، وكانت الأمور تسير نحو تحقيق فوز ساحق، لكن سيلتا فيجو انتفض في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدفين قلص خلالهما النتيجة، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع في سيناريو مثير جداً ومحبط للبرسا.

وفشل برشلونة اليوم في تحقيق انتصاره الأول خارج ملعبه في بطولة الليجا خلال الموسم الحالي، كما لم ينجح في إنهاء سلسلة التعثرات التي استمرت للمباراة الرابعة على التوالي.

وتقدم برشلونة في النتيجة مبكراً بالهدف الرائع الذي أحرزه أنسو فاتي عند الدقيقة الخامسة، ثم عزز سيرجيو بوسكيتس التقدم بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 18 عبر تسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وواصل برشلونة هجومه على مرمى سيلتا فيجو بحثاً عن هز شباك المرمى مجدداً، وبالفعل نجح في ذلك عن طريق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الذي أحرز الهدف الثالث عبر كرة رأسية عند الدقيقة 34.

وانقلب الحال رأساً على عقب في الشوط الثاني، حيث بدأ سيلتا فيجو يكشر عن أنيابه، وأحرز إياجو أسباس الهدف الاول بحلول الدقيقة 54، ثم أضاف مانويل نوليتو الهدف الثاني عند الدقيقة 74.

وكانت الدقائق الاخيرة صعبة جداً على برشلونة، بينما واصل سيلتا فيجو محاولة صنع “ريمونتادا” مثيرة في الشوط الثاني. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أطلق إياجو أسباس تسديدة صاروخية من حافة منطقة الجزاء سكنت في شباك الحارس تير شتيجن، لينجح سيلتا فيجو في خطف نقطة ثمينة، بينما يخرج برشلونة متعادلاً من مباراة كانت في المتناول.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17، وظل في المركز التاسع بشكل مؤقت، كما رفع سيلتا فيجو هو الآخر رصيده إلى النقطة 12 وصعد إلى المركز 14.