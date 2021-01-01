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الرئيس عباس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

الأحد 07 نوفمبر 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي



رام الله / سما /

أدان الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعرب عباس عن تضامن دولة فلسطين وشعبها مع العراق وشعبها الشقيق، مشددا على رفضه لأية اعتداءات تستهدف أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد عباس، إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما كان، وأيا كان مرتكبه.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أعلنت في وقت سابق اليوم، نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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