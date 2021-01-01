القوى الوطنية : ملف الأسرى سيكون مُفجراً لمواجهة شاملة وسنشكل لجنة لمساندة الاونروا

غزة/سما/

اتفقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، على تشكيل خلية أزمة للقيام بعدد من الفعاليات للضغط على كل الاطراف لضمان استمرار قيام الوكالة الدولية بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ، مشددة ً على أهمية التحرك الوطني لمتابعة مؤتمر المانحين لدعم "الأونروا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في 16 من الشهر الجاري.

وحذرت اللجنة، خلال بيان لها ، الاحتلال من الاستمرار في انتهاك حقوق الأسرى والتنكيل بهم، مؤكدةً أن هذا الملف سيكون صاعقاً مفجراً لمواجهة شاملة مع الاحتلال.

وناقشت لجنة المتابعة، خلال اجتماع طارئ، الأوضاع الخطيرة للأسرى في سجون الاحتلال؛ التي كشف عنها تحقيق صحفي لقناة الجزيرة مساء أمس.

ودعت جميع مكونات الشعب الفلسطيني الوطنية لاتخاذ مواقف ضاغطة تجاه قضية الأسرى، وتدشين حملة تضامن وطنية جامعة لدعم الأسرى.

ووجهت اللجنة نداءً لأحرار العالم بضرورة التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لاحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالأسرى.

وأكدت اللجنة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى، ووعدت باستخدام جميع وسائل المقاومة لتحرير أسرانا من سجون الطغيان.

واستمعت اللجنة في جزء من اجتماعها الى مداخلة من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة لمناقشة تداعيات الارتفاع العالمي في الاسعار وتداعياتها على اهالي القطاع واستعرض الوكيل جملة من الاجراءات التي بادرت الجهات الحكومية في القطاع للقيام بها لمواجهات ارتفاع الأسعار.

واعتبرت اللجنة هذه الاجراءات خطوة بالاتجاه الصحيح ودعت للمزيد من الخطوات والاجراءات للتخفيف عن المواطنين وتعزيز صمود ابناء شعبنا. في مواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية.