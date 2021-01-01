أول تعليق فلسطيني على معارضة بينيت فتح القنصلية الأميركية في القدس

رام الله/سما/

وصف رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ معارضة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس أنه تحد إسرائيلي جديد لإدارة بايدن.

وقال الشيخ في تغريدة له اليوم الأحد إن "تصريحات بينيت حول القنصلية الامريكية في (القدس الشرقية) هي تحد جديد من حكومة (إسرائيل) لادارة الرئيس بايدن التي اعلنت في اكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية الامريكية في (القدس الشرقيه)".

وكان بينيت قد صرّح أمس حول امكانية فتح قنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين قائلا: "لقد أوضحنا لهم ذلك مراراً وتكراراً، نعارض فتح قنصلية امريكية للفلسطينيين في القدس ولا مكان لها".