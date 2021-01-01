التيار الاصلاحي يرحب بتصويت الأمم المتحدة المؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

غزة /سما/

رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بتصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وجدد إجماع العالم على وجوب نيل شعبنا حريته واستقلاله الوطني".

وقال د. عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن "هذا القرار يؤكد أنه لا توجد قوة في الكون تمنع شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وأن الاحتلال مهما طال أمده ومهما تنكر لحقوقنا ومهما مارس من تنكيل بحق شعبنا الأعزل، فإنه لا محالة سيندحر على أرضنا، وسيرفرف علمنا على ربوع وطننا الحر".

ودعا محسن، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلالٍ عنصريٍ يمارس الفاشية ويصادر الأرض ويحاول تهويد المقدسات، وإلى مساعدة شعبنا في الخلاص فوراً من ظلم الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.