  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس: تحرير الاسرى ليس مطلوبا من الفلسطينيين وحدهم

السبت 06 نوفمبر 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: تحرير الاسرى ليس مطلوبا من الفلسطينيين وحدهم



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران، أن ما عرضه برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة هو جزء يسير من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومصلحة سجونه المجرمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال بدران في تغريدات عبر تويتر السبت،:"إن ذلك موجب إضافي للعمل الجاد على تحريرهم وإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أنها مهمة مقدسة، وواجب ليس مطلوبا من الفلسطينيين وحدهم، لأن قضية الأسرى هي قضية كل إنسان حر في هذا العالم".

وتابع "إن ما عرضه تحقيق ما خفي أعظم على قناة الجزيرة لم يكن مفاجئا، بمعنى أنه كان معروفاً، لكن الصورة التي أظهرها التقرير كانت دليلاً يقطع الشك باليقين لكل من في قلبه ذرة من إنسانية لينتهي ريبه، وليعمل من أجل إنهاء جرائم الاحتلال الممنهجة والمتواصلة منذ  سنوات طويلة، والضغط باتجاه إطلاق سراح هؤلاء المظلومين من سجون الاحتلال المليئة بالقهر والظلم".

#حركة حماس #حسام بدران #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الاعلام العبري على ما ورد في "ماخفي أعظم"عن وجود مختطفين اسرائيليين بالخارج

حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

اسعار العملات مقابل الشيكل

محدث..مصرع 4 أشخاص واصابة اثنين بحادث سير مروع في نابلس (صور وفيديو)

صحيفة: مصر تضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة بين حماس و "إسرائيل"

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

الأخبار الرئيسية

بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس

8

مكتب بينيت يعقب على "أنباء" اختطاف ضابطين إسرائيليين

ابو حسنة يحذر: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا" والدعم العربي تراجع إلى 20 مليونا فقط

الخارجية توضح آخر مستجدات حادثة غرق قارب ببحر ايجه: نجاة 8 مواطنين وجار البحث عن 3 مفقودين

مستوطن

"الخارجية" تحضر قوائم بأسماء منظمات المستوطنين الإرهابية وعناصرها التي تعتدي على شعبنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية