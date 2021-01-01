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الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في قلقيلية

السبت 06 نوفمبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في قلقيلية



قلقيلية /سما/

قبضت الشرطة اليوم على 4 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم أوامر حبس ومذكرات قضائية وإحضار نيابة بمبالغ مالية بقيمة مليون شيقل في قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال نشاط للشرطة القضائية وبالتعاون والتنسيق مع إدارات وأقسام ومراكز شرطة قلقيلية لملاحقة الفارين من وجه العدالة, قبضت على 4 مطلوبين للعدالة منذ أكثر من عامين صادر بحقهم أوامر حبس ومذكرات قضائية بمبالغ مالية بقيمة مليون شيقل ومذكرات احضار نيابة  .

وأضافت بأنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى جهة الإختصاص من أجل إستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم أصولاً

#الشرطة الفلسطينية #محافظة قلقيلية

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