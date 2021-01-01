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"الاقتصاد": إخطار 26 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالأسعار

السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": إخطار 26 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالأسعار



رام الله /سما/

 أخطرت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، 26 مطعماً ومحلاً للحلويات في مختلف محافظات الضفة الغربية، لتلاعبها بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن الإخطارات جاءت خلال جولات ميدانية لطواقم حماية المستهلك على المطاعم ومحلات الحلويات بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين حول إقداما على رفع أسعارها.

ودعت المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129 أو عبر أرقام دوائر حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

#الاقتصاد الوطني #محافظات الضفة الغربية #غلاء الاسعار #اسعار السلع

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