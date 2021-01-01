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وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مستشفى "كابلان"

السبت 06 نوفمبر 2021 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مستشفى "كابلان"



رام الله /سما/

شارك العشرات، مساء اليوم السبت، في وقفة دعم واسناد للأسرى المضربين عن الطعام، واحتجاجا على نقل الأسير مقداد القواسمة من مستشفى "كابلان" بأراضي الـ1948، إلى "عيادة سجن الرملة".

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مستشفى "كابلان"، لافتات كتبت عليها شعارات دعم للأسرى المضربين، ومنها "لا للاعتقال الإداري" و"الحرية للأسرى المضربين عن الطعام".

وجاءت هذه الوقفة في أعقاب تفعيل نيابة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة المضرب عن الطعام منذ 108 أيام؛ وقررت إدارة السجون نقله من العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" وإعادته إلى "عيادة سجن الرملة".

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 115 يوما، ومقداد القواسمة منذ (108 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (91 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (81 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (27 يوما)، فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (29 يوما)، تضامنا مع الأسرى الخمسة.

ويعاني الأسرى الستة من أوضاع صحية غاية في الخطورة، وسط تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة.

#وقفة دعم واسناد #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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