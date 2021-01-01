بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس

القدس المحتلة /سما/

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت مساء اليوم عن موقف حكومته من فتح القنصلية الامريكية في القدس للفلسطينيين.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ليبرمان ووزير الخارجية لابيد"موقفي هو أنه لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس ونحن نعبر عن موقفنا بوضوح وبدون دراما القدس هي عاصمة دولة "إسرائيل".

فيما قال بيد “هناك سفارة في القدس، والسيادة في القدس ملك لدولة إسرائيل”.

وقال نفتالي بينيت وفق موقع القناة 7 أنه ينوي إقامة مستوطنة إيفياتار على النحو المتفق عليه مع قادة المستوطنين، وأوضح "نحن وراء كل الاتفاقيات التي وقعناها".

وأضاف بينيت لقد أخرجنا "إسرائيل" من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار الحكومة مستقرة وسوف تملأ أيامها وسنبدأ صباح الغد بوجود حكومة وموازنة مستقرة والاختبار الكبير هو ضبط النفس.

وتابع " إذا وضعنا الصراع بيننا جانبًا، فلن تكون هناك انتخابات قريبًا وسنتقدم بدولة "إسرائيل" عشر خطوات.

وقال ليبرمان إنه لا يذكر حكومة تعاونت بين وزراء على هذا المستوى في الموازنة وكان هناك مستوى من التعاون والضمانات المتبادلة لم أره من قبل ومن حين لآخر هناك احتكاك ومواجهة لكن هذا لا يهم".

وخلال المؤتمر، قال الوزراء الثلاثة إن تمرير الموازنة أمام الكنيست دفع الحكومة إلى جر إسرائيل إلى بر الأمان، وأنه حان الوقت للحكومة للوفاء بوعودها والتعامل مع التحديات التي سيكون هدفها المضي قدمًا لسنوات أخرى.

وتطرق الوزراء الثلاثة إلى السياسات الداخلية المقبلة للحكومة، مؤكدين على أن الحكومة ستدار بالتناوب كما هو متفق، وسيتم الحفاظ عليها منعًا لأي انتخابات خامسة، متعهدين باستمرار ضمان التعاون بين كافة الوزراء ومن مختلف الأحزاب.