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الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف توجه رسالة وسؤالا لمنتقدي لقائها على قناة إسرائيلية

السبت 06 نوفمبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف توجه رسالة وسؤالا لمنتقدي لقائها على قناة إسرائيلية



بيروت /سما/

قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن كل من ينتقد لقاءها على القناة الإسرائيلية هو "إما خائف لا يمتلك الشجاعة ويفتقد إلى بعد النظر أو أن حالته تشبه حالة لبنان السياسية اليوم".

وكتبت معلوف في تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "لكل من ينتقد لقاءي على القناة الإسرائيلية فهو أما خائف لا يمتلك الشجاعة ويفتقد إلى بعد النظر وأما حالته تشبه حالة لبنان السياسية اليوم مزري ويستحق الشفقة وليطرح على نفسه سؤالا واحدا لماذا الإسرائيليون يظهرون في الإعلام العربي والعرب غير مسموح لهم الظهور في إعلامهم".

ووجهت النيابة العامة العسكرية في بيروت تهما بـ"الخيانة العظمى والتجسس" للإعلامية ماريا معلوف، عقب ظهورها في لقاء مع قناة إسرائيلية.

وأشارت صحيفة "الديار" اللبنانية، إلى أن "عددا من الأشخاص أدعوا لدى النيابة العسكرية ضد معلوف بتهمة التعامل مع العدو"، وهم 3 أسرى لبنانيين محررين من السجون الإسرائيلية وإعلاميان.

ويتهم المدعون معلوف، بـ"الاتصال والتعامل مع العدو الإسرائيلي والخيانة والتجسس والتحريض ودس الدسائس لدى دولة أجنبية ولدى العدو والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشعور القومي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ودعوة العدو لقتل اللبنانيين".

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