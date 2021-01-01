رسالة من فلسطينيين لجونسون تطالبه بالاعتذار عن "وعد بلفور"

القدس المحتلة/سما/

وقّع فلسطينيون في بريطانيا على رسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يطالبونه فيها بالاعتذار عن "وعد بلفور".

ورفض حراس مكتب رئيس الوزراء تسلم الرسالة، "لأسباب أمنية"؛ إلا أن الوفد الفلسطيني أكد عزمه إيصال الرسالة عبر البريد.

وأوضح رئيس الوفد، رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أنه سلم رسالة إلى القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، قبل أن يصل إلى لندن من أجل تسليم هذه الرسالة شخصيا لمكتب جونسون.

وأكد في تصريحات لصحفيين، واكبوا الوفد في لندن، أنه "سيتم رفع دعاوى في داخل بريطانيا وخارجها، وستتم ملاحقة كل من ساعد بريطانيا في وعد بلفور"، مبينا أن "الرسالة الموجهة لجونسون هي الخطوة الأولى باتجاه ملاحقة جميع الدول التي تدعم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".



ووصف المصري وعد بلفور بأنه "عنصري بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصمم على أخذ حقوقه التي تسبب بسلبها هذا الوعد المشؤوم، "ومهما طال الزمن؛ فإن الحق سيرجع إلى أصحابه، وسينتصر الشعب الفلسطيني بإذن الله".

وتأتي هذه الرسالة تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية من أجل إلزام الحكومة بالاعتذار عن وعد بلفور، والاعتراف بأنه كان خطيئة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وأنه تضمن مجموعة من المغالطات التي أدت إلى نشوء دولة الاحتلال، التي هجّرت الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم.