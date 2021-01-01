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إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 06 نوفمبر 2021 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (31 أكتوبر- 5 نوفمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4384 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4366.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4234 مواطناً و101 أجانب، و49 من فلسطيني الداخل.


وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4366 مواطناً، و93 أجنبياً، و50 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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