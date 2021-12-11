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لجنة الانتخابات: نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية غداً

السبت 06 نوفمبر 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات: نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية غداً



رام الله/سما/

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن يوم غدٍ الأحد سيتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية 2021.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن نشر الكشف الأولى بأسماء القوائم والمرشحين سيكون في مكاتبها بمحافظات الضفة، ومن خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps)، وفي المجالس المحلية، بغرض اطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات قد أعلنت منتصف الليلة الماضية عن انتهاء فترة الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم 26 تشرين أول الماضي في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأكدت أن طواقمها تعمل الآن على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.

يذكر أن الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية سيجري يوم السبت المواقع 11/12/2021.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية

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