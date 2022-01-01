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صحيفة مغربية: شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية

السبت 06 نوفمبر 2021 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة مغربية: شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية



الرباط/سما/

قالت صحيفة Le Desk المغربية إن شركة "رفائيل" الإسرائيلية مستعدة لتزويد المغرب بالقبة الحديدية.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضافت أن النظام الذي تم نشره على حدود الأراضي الفلسطينية في غزة، سيضمن دفاعا أفضل عن الجدار الرملي في الصحراء، وعن المناطق المدنية والعسكرية الحساسة.

والقبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة "رفائيل" لأنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف.

والخميس، كشفت صحيفة "لارازون" الإسبانية أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدوها مع المغرب، بعد حادث مقتل 3 جزائريين في عملية قالت الجزائر إن الجيش المغربي نفذها.

#المغرب #القبة الحديدية #تل أبيب #صواريخ

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