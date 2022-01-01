حماس تعقب على ما نُشر في برنامج "ما خُفي أعظم"

غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على المشاهد المؤلمة التي وردت في برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن كتائب القسام كانت دائمًا وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم

وأضاف، "هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال.. وكما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الانجاز الكبير".

من جهته قال القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريح له "عهد المقاومة مستمر بأن غلة الأسرى الصهاينة ستزداد.

وأضاف "مساهمة الأمة في تحرير الأسرى هي مسؤولية دينية وقومية ويجب ألا يشعر الاحتلال بأمان في منطقتنا العربية.

و أكّد أيضا مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، مساء يوم الجمعة، على أنّ برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرضته قناة الجزيرة، أظهر الصورة البشعة للاحتلال.

وقال جبارين في تصريحٍ له: "كل بيت فلسطيني يعرف ما يفعله الاحتلال من جرائم"، مُشيرًا إلى أنّ حركته تعد ملفات قانونية لتجريم الاحتلال أمام الهيئات الحقوقية الدوليّة.

وأشار إلى أنّه لدى المقاومة مئات الأسماء من ضباط إدارة السجون الذين ارتكبوا جرائم بحق الأسرى، مُوضحًا أنّه سيتم ترويج الصور البشعة التي خرجت في برنامج ما خفي أعظم لفضح جرائم الاحتلال.