"أسيوشيتد برس" تكشف عن تقرير سري إسرائيلي: "قليل من الأدلة لم تقنع الغرب"

وكالات/سما/

حصلت وكالة "أسيوشيتد برس" على "ملف سري إسرائيلي" حول "ارتباط منظمات حقوقية فلسطينية بمنظمة مصنفة إرهابيا"، وقالت إنه فشل في إقناع الغرب بمحتواه نظرا "لضعف الأدلة الواردة فيه".



وأوضحت الوكالة أنها حصلت على الملف من موقع "مجلة +972" عبر الإنترنت، وأنه مدون في 74 صفحة، وأعده جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت)، وأرسله لدول أوروبية في مايو الماضي، بوصفه يحمل "أدلة تبرر تصنيف إسرائيل 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية جماعات إرهابية".

ويعتمد الملف، بشكل شبه كامل على استجواب سعيد عبيدات، وعمرو حمودة اللذين كانا يعملان محاسبين في اتحاد اللجان الصحية الذي حظرته إسرائيل في يناير 2020.

وأفادت تقارير بأنه تم فصلهما عام 2019 بتهمة اختلاس الأموال، وتم اعتقالهما في وقت لاحق من قبل "شين بيت".

وأشارت الوكالة إلى أنه "لا يبدو أنهما عملا على الإطلاق مع المنظمات الست التي حظرت الشهر الماضي".

وصنفت إسرائيل تلك المنظمات "إرهابية، وعلى صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها إسرائيل ودول غربية "منظمة إرهابية".

وتنفي المنظمات الست هذه الاتهامات وتقول إن اتهامها بالإرهاب "يهدف إلى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن للأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية عليها"

والمنظمات التي صنفتها إسرائيل "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"مؤسسة الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".