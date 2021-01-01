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فلسطين تُشارك في المنتدى الاقتصادي الصيني ومعرض الاستيراد

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تُشارك في المنتدى الاقتصادي الصيني ومعرض الاستيراد



رام الله /سما/

شارك وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، في منتدى هونغ تشياو الاقتصادي الدولي الرابع عبر تقنية التواصل المرئي، الذي افتتح أعماله الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وينظم المنتدى تحت عنوان "الاقتصاد العالمي في ظل مائة عام من التغيير: التعاون الاقتصادي العالمي في عصر ما بعد الوباء".

وستركز المنتديات الفرعية إلى جانب المنتدى الرئيسي، على بناء نمط تنمية جديد، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وجولة جديدة من الثورة التكنولوجية.

وتشارك دولة فلسطين ممثلة بوزارة الاقتصاد، في المعرض الصيني الدولي للاستيراد الذي تنظمه وزارة التجارة الصينية خلال الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في شانغهاي.

واعتبرت وزارة الاقتصاد، في بيان لها، أنّ المشاركة الفلسطينية مهمة في توطيد علاقات التعاون الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم، وفرصة في مشاركة الدول للاطلاع على إنجازات التنمية والصناعات التنافسية والثقافة والسياحة.

ومن المقرر، أن يشارك في المعرض نحو 3 آلاف شركة من 127 دولة ومنطقة، وستنضم 58 دولة وثلاث منظمات دولية عبر تقنية الاتصال المرئي للمشاركة فيه.

ويستعمل لأول مرة في معرض الدول المشاركة عبر الإنترنت، تقنيةَ الواقع الافتراضي والنموذج الثلاثي الأبعاد لبناء الأجنحة الرقمية للدول المشاركة من بينها جناح فلسطين الافتراضي.

ويتكون المعرض من أربعة أجزاء هي: الشركات التجارية، والدولة عبر الانترنت، ومنتدى هونغ تشياو الاقتصادي الدولي الرابع، والأنشطة المهنية المعنية.

لزيارة جناح فلسطين الافتراضي من خلال الرابط الإلكتروني التالي: http://country.ciie.org/2021/Palestine

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #منتدى هونغ تشياو الاقتصادي الدولي

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