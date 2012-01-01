تفاصيل حول اختيار توماس نايدز سفيراً للولايات المتحدة في اسرائيل

واشنطن /سما/

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، على نائب مساعد وزير الخارجية السابق (في عهد الرئيس السابق باراك أوباما)، والناشط في الحزب الديمقراطي لفترة طويلة، توماس نايدز ليكون سفير إدارة بايدن في إسرائيل، بعد عملية ترشيح طويلة.

وتمت المصادقة على نايدز بصوت واحد في قاعة مجلس الشيوخ بعد أن اعترض كل أعضاء الحزب الجمهوري على تعيينه. يذكر أن السناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) منع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) من التعجيل بعملية المصادقة عبر التصويت بالإجماع.

يذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) جلب الترشيح مرة أخرى إلى قاعة مجلس الشيوخ وتم تمريره بأغلبية ساحقة في تصويت صوتي. ولم ترد أنباء فورية عن سبب اختيار المشرعين الجمهوريين لتغيير مسارهم.

وأنهت المصادقة فترة قرابة 10 أشهر لم يكن فيها للولايات المتحدة أي سفير لدى إسرائيل ، بعد تنحي ديفيد فريدمان في شهر كانون الأول الماضي.، فيما تسلم القنصل العام السابق في القدس مايكل راتني مسؤولية السفارة كقائم بالأعمال بشكل مؤقت منذ حزيران الماضي.

ورشح الرئيس الأميركي جو بايدن توماس نايدز رسميا للمنصب في شهر حزيران الماضي ، وبينما لم يُنظر إلى الرجل البالغ من العمر 60 عامًا، على أنه مرشح مثير للجدل، أصبح الترشيح – إلى جانب عشرات آخرين – ضحية أخرى لسياسات واشنطن الحزبية، مع اتهام الديمقراطيين. الجمهوريون من إطالة أمد العملية.

كان يُنظر إلى فريدمان، سفير الرئيس السابق دونالد ترامب في إسرائيل، على أنه اختيار أكثر إثارة للجدل، نظرًا لدعمه وعلاقاته بحركة الاستيطان. صوتت الغالبية العظمى من الديمقراطيين ضد ترشيحه في تصويت على أرض الواقع، أجبروا على ذلك. لكن تم المصادقة عليه بعد أربعة أشهر من ترشيحه. واستغرق الأمر من مجلس الشيوخ أربعة أشهر ونصف للمصادقة على نايدز .

ويعتقد الخبراء أن نايدز سيبدأ مهمته كسفير أميركا في إسرائيل، وسط منعطف مشحون بشكل خاص ، ووسط خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول خطط الرئيس بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس تتعامل مع الشؤون الفلسطينية. وكان ترامب قد أغلق القنصلية عندما نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ووضع وحدة الشؤون الفلسطينية تحت صلاحية السفارة، مما أثار غضب السلطة الفلسطينية. كما يأتي مع تصاعد التوترات مع إيران مع استئناف المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تعارضه إسرائيل.

في حين أن نايدز قد لا يتمتع بنفس الخلفية التي تركز على إسرائيل مثل بعض سفراء الولايات المتحدة السابقين، إلا أن نايدس ليس غريباً عن هذه القضية. وكنائب لوزير الخارجية، أقام نايدز علاقات عمل فعالة مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين ولعب دورًا رئيسيًا في موافقة إدارة أوباما على تمديد ضمانات القروض لإسرائيل بمليارات الدولارات.

كما ساعد في تنفيذ سياسة أوباما ضد جهود الكونجرس للحد من الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

في عام 2012 ، أرسل نايدز رسالة إلى لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي ، يجادل فيها ضد التشريع الذي سعى إلى التمييز بين الفلسطينيين النازحين بسبب إنشاء إسرائيل في عام 1948 وأولئك اللاجئين الذين هم من نسلهم ، مما أدى إلى خفض عدد اللاجئين من 5 ملايين إلى مجرد 30000 (إدارة ترامب تلاعبت بإجراءات مماثلة). كتب نيايدز عندئذ أن التشريع سيقوض القدرة الأميركية على العمل كوسيط سلام ، “ويولد رد فعل سلبيًا قويًا للغاية من الفلسطينيين وحلفائنا في المنطقة، وخاصة الأردن”.

وولد نايدز في عام 1961 لعائلة يهودية في دولوث بولاية مينيسوتا. وكان والده، أرنولد نايدز، رئيسًا لمعبد إسرائيل واتحاد دولوث اليهودي ، وكذلك مؤسس شركة التمويل نايدز فاينانس.