مسؤول بـ"الليكود": طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة للحكم

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول كبير في حزب "الليكود" خلال مقابلة مع القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس: إن إقرار الموازنة العام سيُبقي الحزب في المعارضة لعدة سنوات.



وأشار المسؤول بأصبع الاتهام إلى رئيس المعارضة وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، قائلًا: "طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة إلى الحكم. نتنياهو لديه أعداء كُثُر".



وأضاف أنه "طالما بقي نتنياهو، فسيبقى نفتالي بينت رئيسًا للوزراء وسيعمل على توحيد التحالف".



يُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت فجر اليوم الخميس على ميزانية الدولة للعام 2021، وذلك بعد ساعات من المداولات والتحفظات، فيما تستمر المداولات من أجل إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.