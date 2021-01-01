  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول بـ"الليكود": طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة للحكم

الخميس 04 نوفمبر 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بـ"الليكود": طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة للحكم



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول كبير في حزب "الليكود" خلال مقابلة مع القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس: إن إقرار الموازنة العام سيُبقي الحزب في المعارضة لعدة سنوات.
 
وأشار المسؤول بأصبع الاتهام إلى رئيس المعارضة وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، قائلًا: "طالما بقي نتنياهو فلن نتمكن من العودة إلى الحكم. نتنياهو لديه أعداء كُثُر".
 
وأضاف أنه "طالما بقي نتنياهو، فسيبقى نفتالي بينت رئيسًا للوزراء وسيعمل على توحيد التحالف".
 
يُشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت فجر اليوم الخميس على ميزانية الدولة للعام 2021، وذلك بعد ساعات من المداولات والتحفظات، فيما تستمر المداولات من أجل إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

#حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

غزة: استنكار لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة

إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

الحرس الثوري لإسرائيل: سنرد بأضعاف في حال التعرض لأي ضربة و لن ترون ذكرى تأسيسكم الـ81

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

الرئيس وغانتس

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

قناة 12: الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستصبح ساحة معركة.. والقادة استوعبوا المشكلة بعد 15 عامًا!!

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع قداسة البابا فرانسيس

جنرال اسرائيلي يكشف عن التحدى الأكبر: على تل أبيب الاستعداد للحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية