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"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..



القدس المحتلة / سما /

 قال الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر مسؤول الشئون الفلسطينية في قناة "كان" العبرية ، أن حركة حماس تطالب المبعوث القطري بالضغط على إسرائيل لزيادة حصتها إلى 30 ألف عامل مسموح لهم بمغادرة غزة والعمل في إسرائيل.

وأضاف في عدد من التغريدات، كما تطالب حماس بإدخال معدات ذات استخدام مزدوج إلى غزة، بما في ذلك: معدات الهندسة الميكانيكية، ومعدات إصلاح القوارب ومعدات الأشعة السينية.

وأوضح أن إسرائيل تدرس المزيد من التخفيف في غزة في المستقبل، بما في ذلك زيادة حصة المياه التي تتدفق إليها إسرائيل إلى غزة، وتجديد زيارات عائلات الأسرى من غزة إلى السجون الإسرائيلية، وتخصيص العمال من غزة إلى مستوطنات قطاع غزة، وتخفيف البيروقراطية المتعلقة بالتجارة المتبادلة.

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