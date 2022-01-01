الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إجراء 1065 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 200 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 184254 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3249 حالة، وإجمالي المتعافين 179422 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1583 وفاة.





وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالة من بينها 74 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 478997 شخص.