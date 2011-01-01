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ترامب : إسرائيل سيطرت لسنوات على الكونغرس

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : إسرائيل سيطرت لسنوات على الكونغرس



القدس المحتلة / سما /

قال دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق، إن إسرائيل سيطرت بالكامل على الكونغرس حتى ما قبل عقد من الزمن، لكن الديمقراطيين التقدميين أبعدوها عن موقعها.

وأضاف ترامب في مقابلة إذاعية – بحسب ما ورد في موقع صحيفة هآرتس فجر اليوم الثلاثاء – فإنه حتى 10 أو 15 سنة مضت، كانت إسرائيل حاضرة بقوة جدًا في الكونغرس، واليوم الوضع أصبح معكوس بالكامل تقريبًا.

وتابع “هناك أعضاء في الكونغرس مثل لكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر يكرهون إسرائيل ويسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل عاملًا مهمًا فيه، إنه أمر مدهش، لم أر مثل هذا من قبل”.

وواصل “كان لإسرائيل الكثير من القوة، وكان لها تأثير كبير داخل الكونغرس، ولكن الآن لا يوجد مثل هذا، إنه لأمر مدهش جدًا، وعلينا أن نكون صادقين”.

ولفت ترامب إلى أنه قيل له أنه يتمتع بقدر كبير من الدعم داخل إسرائيل بحيث يمكنه رئاسة الوزراء ويتم انتخابه بسهولة.

وقال “من المدهش أنني لم أحصل على مثل هذا الدعم في الانتخابات من الناخبين اليهود .. اليهود في بلادنا، وكثير منهم، لا يحبون إسرائيل .. انظر إلى نيويورك تايمز وموقفها القاسي تجاه إسرائيل”. موجهًا حديثه للمذيع.

وتشير هآرتس إلى أنه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب اللوم على يهود الولايات المتحدة واتهمهم بأنهم لم يصوتوا له.

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